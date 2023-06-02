جامعة أسيوط تحتل المرتبة الرابعة محليا في تصنيف التايمز

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز الإنجليزي لخدمة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2023، وهو تصنيف يقوم بترتيب الجامعات في مجال التنمية المستدامة، حيث حققت جامعة أسيوط تفوقا كبيرا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، واحتلت المرتبة 401 عالميا، والمرتبة 4 على مستوى 75 جامعة مصرية.

خطة جامعة أسيوط

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي، أن هذا العام شهد تحقيق ثمار خطة جامعة أسيوط للنهوض بالتصنيف الدولي، حيث أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف يعتمد على مجموع درجاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تسعى الجامعة إلى تحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية، لافتاً إلى حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وتكامل خطتها التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وحققت الجامعة وفقًا لهذا التصنيف تقدمًا في مجال مكافحة الفقر، واحتلت الترتيب من 101- 200 عام 2023، بعد أن كانت في الترتيب من 400 - 600 عام 2022.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الدولي، إن جامعة أسيوط نجحت في وضع استراتيجية للارتقاء بالتصنيف الدولي، وتمكنت الجامعة الآن من التواجد بمراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وأصبحت في الترتيب من 400 -600 في مجال جودة التعليم، إذ يعد محور جودة التعليم من أهم محاور تصنيف الجامعات العالمي، كما احتلت الجامعة التصنيف 101- 200 عالميا في مجال توفير الطاقة، والطاقة النظيفة، واحتلت الترتيب 201-300 في مجال المياه النظيفة، والتخلص من النفايات.

النهوض بالتصنيف الدولي

وأضاف الدكتور عمرو أبو فدان، أن هذا التقدم يأتي في إطار استراتيجية جامعة أسيوط، والتي يسعى مكتب التصنيف الدولي إلى تنفيذها تحت شعار «نحن نستحق الأفضل» للنهوض بالتصنيف الدولي للجامعة، وتكامل الجهود بين كافة كليات الجامعة، والمراكز البحثية.