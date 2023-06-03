بدء توريد أدوية مكافحة البعوض إلى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، بدء توريد أدوية ومهمات مكافحة البعوض إلى مدينة مصيف بلطيم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ.

توريد أدوية مكافحة البعوض إلى مصيف بلطيم

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه بدأ اليوم توريد أدوية ومهمات مكافحة البعوض بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، على أن يتم بدء حملات مكافحة البعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ أعمال المقاومة الصباحية قبل شروق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش، والفترة المسائية بأجهزة الضباب، على أن تستمر الحملات يوميا بجميع مناطق المدينة.

وأشار «عطية» إلى أن هناك سعي دائم لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، والارتقاء برفع مستوى النظافة بالمدينة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2023.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومتراً على ساحل البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.