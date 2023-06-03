وفد «الصحة العالمية» يشيد بخدمات مستشفيات جامعة أسوان المقدمة للسودانيين

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتزامن مع الأزمة السودانية، وفي ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم الطبي والغذائي وحسن الاستقبال بمحافظة أسوان للسودانين، قامت مستشفيات جامعة أسوان بجهود طبية وعلاجية كبيرة، تضمنت تقديم العلاج بالمجان للسودانيين والمصريين والرعايا الأجانب الفارين القادمين لأسوان عبر ميناء قسطل.

وفد منظمة الصحة العالمية

واستقبلت مستشفيات جامعة أسوان وفدا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، تقديرا لدورها في ظل الأزمة السودانية، والذي أشاد بالجهود الطبية التي تبذلها المستشفيات للمتضررين من الأزمة السودانية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد كلية الطب بأسوان، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفيات الجامعة تأتي في إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب الإقليمي والاستراتيجي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، والمشاركة في جهود الدولة لاحتواء تداعيات الأزمة السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان، موضحا أن المستشفيات استقبلت ما يقرب من 250 مريضا سودانيا في مختلف التخصصات الطبية.

قافلة طبية في ميناء قسطل

وبحسب بيان صادر عن جامعة أسوان، فإن مستشفيات جامعة أسوان قامت بإرسال قافلة طبية لميناء قسطل البري، وبلغ إجمالي عدد الحالات السودانية التي تم توقيع الكشف عليها بميناء قسطل 895 حالة، و74 حالة جراحة وعناية محولة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه كان في استقبال وفد منظمة الصحة العالمية بمستشفيات جامعة أسوان الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور محمد مصطفى، وكيل كلية الطب ورئيس قسم المسالك.

وأعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن سعادته بهذه الزيارة وجولته داخل أقسام المستشفيات الجامعية، كما وجه الشكر والتقدير للجهود الطبية التي بذلتها مستشفيات الجامعة خلال الأزمة السودانية.