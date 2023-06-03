تعرف على الجامعات المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني 2023.. 4 تظهر لأول مرة

إنجاز جديد لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في تصنيف التايمز البريطاني 2023، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الذي شهد دخول 4 جامعات مصرية جديدة في التصنيف لأول مرة، خلال عام 2023، إذ تصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية المدرجة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، لأهداف التنمية المستدامة.

الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز البريطاني 2023

وفقاً لبيان وزارة التعليم العالي، تستعرض «الوطن» أسماء الجامعات التي احتلت مكانة متميزة في التصنيف البريطاني 2023، التي ضمت 37 جامعة من كل المحافظات.

** جامعة أسوان

** جامعة عين شمس

** جامعة القاهرة

** جامعة المنصورة

** جامعة الإسكندرية

** جامعة أسيوط

** جامعة قناة السويس

** للجامعة الأمريكية بالقاهرة

** الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية

** الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية

** جامعة بنها

** جامعة دمياط

** جامعة المستقبل

** جامعة كفر الشيخ

** جامعة 6 أكتوبر

** جامعة فاروس

** جامعة طنطا

** جامعة الزقازيق

** جامعة بدر

** جامعة بنى سويف

** جامعة مصر الدولية

** جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

** جامعة الوادى الجديد

** جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

** جامعة بورسعيد

** جامعة جنوب الوادي

**جامعة الأزهر

** الجامعة البريطانية بالقاهرة

** جامعة دراية

** المصرية الروسية

** جامعة الفيوم

** جامعة حلوان

** جامعة المنيا

** جامعة النيل

** جامعة سوهاج

** جامعة سفنكس

** جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأوضحت الوزارة، أسماء 4 جامعات مصرية، دخلت في التصنيف هذا العام، وهي: الوادي الجديد، سوهاج، الجامعة البريطانية بالقاهرة وسفنكس.