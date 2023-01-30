«التعليم العالي»: الجامعات المصرية الأعلى تمثيلًا لإفريقيا في تصنيف QS العالمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2023، كما أكد أن الجامعات المصرية لاتزال الأعلى تمثيلًا للجامعات الأفريقية في هذا التصنيف، كونها تمثل الأعلى تمثيلًا بـ 14 جامعة، فاحتلت الجامعة الأمريكية المركز 416 عالميًا وجامعة القاهرة احتلت المركز 551، واحتلت جامعة عين شمس المركز 801، لافتا إلى أن الجامعات المصرية مثلت نصف جامعات

معايير اختيار الجامعات بالتصنيفات الدولية

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن تصنيف QS يعد أحد التصنيفات العالمية لتصنيف الجامعات، ويتضمن العديد من الجامعات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذا التصنيف يعتمد على عدد من المعايير الأساسية والتي يتم من خلالها تصنيف الجامعات على مستوى العالم، أبرزها النشر الدولي للجامعات والشراكات الدولية والطلاب الوافدين الدارسين بهذه الدولة، والأنشطة والخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وعدد الأساتذة بالنسبة لعدد الطلاب.

14 جامعة مصرية من إجمالي 32 جامعة أفريقية في تصنيف QS

وأضاف عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، أن التصنيف ضمن 14 جامعة مصرية من إجمالي 32 جامعة بالتصنيفات الدولية، أي ما يقارب نصف عدد الجامعات الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التصنيفات الدولية والتي تختلف معاييرها من تصنيف لآخر، وأبرز هذه التصنيفات التصنيف الصيني والتصنيف الإسباني.