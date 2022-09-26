التعليم العالي: مصر مهتمة بالعلوم والبحث العلمي ورفع تصنيف الجامعات عالميا

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، اهتمام الدولة المصرية بالعلوم والبحث العلمي، موضحًا جهود الوزارة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي داخل الجامعات، ورفع تصنيف الجامعات المصرية لدى المؤسسات العالمية، وزيادة نسبة النشر الدولي.

تعاون مصر واليونسكو في البحث العلمي والابتكار

وثمّن وزير التعليم العالي، الدور الكبير لمنظمة اليونسكو من خلال مكتبها الإقليمي في القاهرة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بدعم هذا التعاون خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وذلك خلال لقاءه عبدالعزيز المزيني، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في العلوم للدول العربية.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون المشترك، وزيادة عدد برامج اليونسكو الجامعية في مصر، خاصة في مجال العلوم التطبيقية، وتفعيل هذه الكراسي وزيادة عددها، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين، ونقل خبراتهم في التخصصات والمجالات العلمية لدول وشعوب المنطقة كافة.

تدريب شباب الباحثين في مجال النانو تكنولوجي

كما تناول الاجتماع بحث التعاون في تدريب شباب الباحثين في مجال النانو تكنولوجي، وكذا التعاون في تطوير المراكز البحثية بالجامعات في مجالات العلوم والتقنية، لصالح تحقيق تقدم في البحث العلمي بالمنطقة العربية خاصة للشعوب الأكثر احتياجًا في موريتانيا واليمن والسودان.

من جانبه، قدّم المزيني، التهنئة للدكتور أيمن عاشور، بمناسبة توليه المنصب، ومتمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الوزارة والمنظمة في خدمة مجالات التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مشيرًا إلى المكانة الخاصة لمكتب القاهرة الذي يأتي انعكاسًا لحجم ودور مصر في المنطقة وخبراتها في مجالات العلوم والتربية والثقافة.

وأشار المزيني إلى تنظيم جناح خاص بالمنظمة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، يتضمن أكثر من 17 فعالية لعرض آخر مُستجدات البحث العلمي حول تغيرات المناخ والتنمية المُستدامة في أفريقيا والشرق الأوسط، وقدّم الدعوة للوزير لزيارة الجناح خلال مشاركته المقبلة في المؤتمر.

حضر الاجتماع، الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».