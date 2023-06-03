المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة، سبق اتهامه في 20 قضية مخدرات وسرقة وسلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في مادة الهيروين المخدر بمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

الاتجار في المواد المخدرة

تعود وقائع القضية رقم 644 لسنة 2023 جنايات أبوتيج إلى ورود معلومات إلى النقيب أيمن نجيب، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، تفيد قيام المتهم «أحمد ف ذ» وشهرته «أحمد سميحة»، 30 عاما، مبيض محارة، وآخرون بالاتجار في المواد المخدرة.

122 لفافة هيروين

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج حملة أمنية لتفتيش منزل المتهم، وتمكنت الحملة من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله 122 لفافة لمادة الهيروين المخدر، كما عثر على مبلغ مالي 3355 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيعه لتلك المواد المخدرة والهاتف المحمولة يستخدمه في التواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.