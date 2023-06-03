إبحار 97 مركب صيد بالبرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، أن 97 مركب صيد كبيرة أبحرت اليوم السبت، داخل المسطح المائي بالبحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، لافتاً إلى أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

إبحار 97 مركب صيد بسواحل البرلس

وقال «حمدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن من بين مراكب الصيد التي أبحرت اليوم السبت، 24 مركبا من نوع «القنار»، والتي تبحر لمدة 9 أيام، قبل أن تعود لسواحل البرلس مرة أخرى، موضحا أن تلك المراكب يكون على متنها طاقم بحري مكون من 10 صيادين.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم السبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، والتي بلغت نحو 13 كيلومترا في الساعة، ولا توجد فرص لسقوط أمطار، وبلغت نسبة الرطوبة 40%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة.