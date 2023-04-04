إقلاع 122 مركب صيد في بحيرة البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، إن عدد المراكب التي خرجت ضمن رحلات الصيد في مياه البحر الأبيض المتوسط بلغت 122، وذلك عقب تحسن حالة الطقس بشكل نسبي، معقبا «هذا العدد من المراكب كبير للغاية، ويعود بالنفع على الصيادين العاملين عليها».

صيد أسماك القاروص والسردين بكميات كبيرة

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبريل شهر وفير بالخير وخاصة من أسماك القاروص، والسردين، والبوري البحري، إذ يحقق رزقا كثيرا لجموع الصيادين في المدن والقري الساحلية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، والذي يعمل بها نحو 55 ألف صياد من سكان تلك المناطق.

طقس اليوم في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 21 كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 17%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 29 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.