رئيس «زراعة الشيوخ»: تطوير التعليم يسرع خطوات التنمية بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي تتم مناقشته اليوم بجلسات الحوار الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التعليم في مصر، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية.

التعليم يساعد في بناء وتنمية الدول والمجتمعات

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تساعد في بناء وتنمية الدول والمجتمعات، وبالتالي فكرة إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب، تمثل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أهمية مشاركة مختلف الجهات ومؤسسات الدولة في تطوير منظومة التعليم، وألا تكون جهة واحدة أو شخص واحد فقط هو المسؤول عن تلك المهمة الوطنية الكبيرة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ربط قضية التعليم بالتدريب أمر مهم من أجل توفير فرص العمل في النهاية وتحقيق التنمية بالبلاد، مشيرا إلى أهمية التأهيل الجيد وربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق داخليا وخارجيا.

وتابع الجبلي، أن مشروع القانون له أهمية كبيرة أيضا في توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي والتعليم الفني والخاص والحكومي وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالبحث العلمي.

تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بمشروع القانون، وعرضه على جلسات الحوار الوطني، يؤكد حرص الرئيس على تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي وما يشهده سوق العمل من تغييرات كبيرة خلال الفترة الحالية، وكذلك في المستقبل.

وأكد الجبلي، أهمية مشروع القانون في ربط التعليم بباقي القطاعات والمجالات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق التنمية والتكامل بين تلك المجالات في النهاية، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة يكون نتيجة للنجاح في تطوير التعليم، كما أنه كلما تم الإسراع في تطوير التعليم سنسرع في خطوات التنمية بالبلاد.