أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-6-2023 في مصر.. هدوء ملحوظ

تواصل أسعار الأسمنت اليوم السبت 3-6-2023 في مصر استقرارها الملحوظ لتتطابق أسعار شهر يونيو الجاري مع أسعار مايو الماضي دون أي تغير في ظل أن الأسعار تشغل أذهان العديد من المواطنين الفترة الحالية نظرا لأن من المتعارف عليه في فصل الصيف بدء التشطيبات أو استكمال أعمال البناء وذلك نظرا لاعتدال الطقس تلك الأيام وفقا لما قاله أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن».

أسعار الأسمنت

وأضاف شرين أنَّ سعر أسمنت المسلح يسجل اليوم السبت 1760 جنيهًا والنصر 1718 جنيهًا وأسمنت الفهد 1710 جنيهًا وأسمنت التعمير 1780 جنيهاً، فيما سجل أسمنت المعلم 1730 جنيهاً وأسمنت وادي النيل 1720 جنيهًا والمخصوص 1740 جنيهًا، وأسمنت العسكري يبلغ 1730 جنيهًا وسيناء 42.5 يسجل 1740 جنيهًا، كما سجل سعر أسمنت حلوان 1780 جنيهًا، وأسمنت السويدي 1760 جنيهًا، فيما سجل سعر أسمنت السهم 1720 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

وتابع أنَّ سعر الأسمنت الأبيض العادة يبلغ اليوم 3600 جنيه وأسمنت سوبر سيناء ورويال 3500 جنيه ويسجل أسمنت رويال العادة والواحة الأبيض 3550 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن يسجل الأسمنت المخلوط ايه وان 1200 جنيه وأسمنت شطبنا 1180 جنيهًا فيما يبلغ سعر أسمنت العمران 888 اليوم 1165 جنيهًا وأسمنت الواحة يبلغ 1218 جنيهًا كما يسجل أسمنت حلوان 1218 جنيهًا وأسمنت أهل مصر 1205 جنيهات.