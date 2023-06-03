استقرار سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023 في البنوك المصرية

يسجل سعر الدولار اليوم السبت 3-6-2023 في البنوك المصرية هدوءً ملحوظًا ليصبح سعر الدولار الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه وذلك داخل مصرف أبو ظبي السلامي فيما يبلغ سعر الدولار الأقل بيعًا 30.85 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

فيما يبلغ سعر شراء الدولار 30.75 جنيه والبيع 30.85 جنيه وذلك داخل بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما يسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في ميد بنك

وعن سعر الدولار داخل ميد بنك يبلغ 30.88 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك HSBC يسجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بينما يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 30.88 جنيه للشراء والبيع يسجل 30.95 جنيه.