يعد الأسمنت من المواد الأساسية في صناعة البناء والإنشاءات، ويحتل مكانة مهمة في السوق المصري، ويتوفر الأسمنت في السوق المصري بمختلف الأنواع والماركات، وتختلف أسعاره بحسب نوع الأسمنت وجودته وكميته المتاحة في السوق.

ويتم استخدام الأسمنت في صناعة الخرسانة والأساسات والجدران والأعمدة والأرضيات والطوب والبلاط، وغيرها من المنتجات الإنشائية.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 28-4-2023 استقرار ملحوظا حيث لم تتاثر بشكل كبير رغم التحديات التي يواجهها سوق الأسمنت في مصر، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي إلى وجود كميات كبيرة معروضة في ظل تواضع الطلب منذ بداية شهر رمضان، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1770 إلى 2000 جنيه ، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

في سياق متصل، قال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وأحد أعضاء الاتحاد العربي للصناعة، لـ«الوطن» إن أسعار الأسمنت مستقرة بشكل ملحوظ في الوقت الحالي، كما أن الأسعار تختلف من مكان ومن نوع لأخر، وتتأثر أسعار الأسمنت في مصر بالعرض والطلب.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1940 جنيها للطن، أسمنت المسلح 1960 جنيها للطن، أسمنت التعمير 1870 جنيه للطن، أسمنت المنيا 1890 جنيها للطن، أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن، أسمنت وادي النيل 1880 جنيها للطن، أسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن، أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1890 جنيها للطن، أسمنت حلوان 2000 جنيه للطن، أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن، أسمنت السهم 1840 جنيها للطن، أسمنت المصريين 1770 جنيها للطن، أسمنت الممتاز 1960 جنيها للطن.