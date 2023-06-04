هالة صدقي: أحب محمد رشدي ووديع الصافي.. وأسمع ويجز مع أبنائي

كشفت الفنانة هالة صدقي أنها تحب سماع الأغاني وتغنيها في لحظاتها الخاصة، وقالت إن أقرب الأغاني إليها «طبيب الهوا» لـ وديع الصافي و«طاير يا هوا» لـ محمد رشدي، فضلا عن أغنية «أجمل عيون» للهضبة عمرو دياب لأن أبناءها من برج الحوت، كما أنها قامت بدور مطربة في مسرحية مع الفنان علي الحجار.

أسمع ويجز رغم عدم فهمي لكثير من كلماته

وتحدثت هالة صدقي عن عدد من الكواليس في حياتها الشخصية، خلال ندوتها في «الوطن»، مؤكدةً أنها تحرص على سماع الأغاني برفقة أبنائها ومن أبرز الفنانين الذي يحبون الاستماع إليه ويجز، بالرغم أنها لا تستطيع في أحيان كثيرة فهم كلمات الأغاني التي تخلو تماما من الوزن والقافية على حد تعبيرها.

هالة صدقي: أنفق أموالي على السفر.. وأحرص على اصطحاب أبنائي إلى المسرح

وقالت هالة صدقي إنها تنفق أموالها بشكل كبير على السفر، تحرص عند الذهاب إلى البلد إلى اصطحاب أبنائها إلى المسرح للتعرف على ثقافة البلد التي يكشفها المسرح بوضوح.