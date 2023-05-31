هالة صدقي: وافقت على «جعفر العمدة» لأن الممثلين «بينوروا» مع محمد سامي

كشفت الفنانة هالة صدقي عن سبب موافقتها على دور «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة»، وهو رغبتها في التعاون مع المخرج محمد سامي، إذ ترى أن الممثلين يظهرون بشكل أفضل في أعماله، موضحة: «محمد سامي كان جاري في الزمالك ولكن لم أكن أعرفه بشكل شخصي، ولكن دائما كنت اتسأل لماذا يظهر الممثلين بأداء أفضل في أعماله».

وتابعت هالة صدقي في ندوتها بـ«الوطن»: «على سبيل المثال أحمد زاهر أو روجينا التي عملت مع مخرجين كبار منهم يوسف شاهين لكنها (نورت) مع محمد سامي، ولذلك وافقت بمجرد ما عرض عليّ المشاركة في المسلسل فكنت أرغب في معرفة سر محمد سامي».

هالة صدقي: الالتقاء الفكري بيني وبين محمد سامي منحنا مساحة للتجويد في العمل

وأضافت: «اكتشفت أن محمد سامي بداخله ممثل وبالفعل كان لديه عدد من التجارب في فترة الجامعة، وقبل أي مشهد نجلس جميعا ويعطى لكل ممثل (سكة) ليقدم المشهد من خلالها، وحدث بيننا التقاء بعد ما عرفت طريقة عمله فأصبح هناك مساحة أكبر للتجويد في العمل».