هالة صدقي: مخرج «أرابيسك» عاتبني بسبب جملة مرتجلة

كشفت الفنانة هالة صدقي أن المخرج محمد سامي منحها مساحة للارتجال في أداء شخصية «صفصف» في مسلسل «جعفر العمدة»، وهي الشخصية التي تُعتبر روحها قريبة من «توحيدة» التي قدمتها في مسلسل «أرابيسك»، ولكنها لم تحصل على نفس المساحة خلال العمل مع المخرج جمال عبد الحميد.

موقف مع مخرج مسلسل أرابيسك

وقالت هالة صدقي في ندوتها بـ «الوطن»: «في أحد المشاهد في المسلسل تخرج (توحيدة) من شباك السيارة وهي تخاطب حسن (صلاح السعدني) وتقول: (ماشي يا حسن.. يالا يا واد اطلع بالتمساحة)، اعترض عليه جمال عبد الحميد لأنه لم يكن في النص وقلت له إني أشعر أنه تصرف منطقي من الشخصية، وتدخل الفنان صلاح السعدني وأقنعه أن يقوم بتصوير المشهد بطريقتين ليعرضهم على أستاذ أسامة ويختارا معا الأفضل بعد ذلك، وبالفعل وضع المشهد من وجهة نظري، لدرجة أن أسامة أنور عكاشة قال لي بعد مشاهدة المسلسل أنه لم علم أن سوف أقدم الشخصية بتلك الطريق كان اختلف الوضع بالنسبة لـ(توحيدة) في المسلسل».

هالة صدقي: محمد سامي سلس.. وجمال عبد الحميد مخرج كلاسيكي ملتزم بالنص

وعن الاختلاف بين محمد سامي وجمال عبد الحميد، أوضحت: «مسلسل أرابيسك كان التجربة الإخراجية الأولى لـ عبد الحميد، الذي كان ملتزما بشكل كبير بنص الكاتب أسامة أنور عكاشة، ومن أجل تغيير حرف واحد يجب أن ننتظر يوما كاملا حتى يحضر الكاتب الراحل ويوافق أو يرفض، وكان يخاف جمال من أن تتحول شخصية (توحيدة) إلى الكوميديا، ولكن مخرج (أرابيسك) لم يكن لينًا وسلسًا بقدر محمد سامي الذي فتح أمامي المشهد، وكنا نتناقش ونضيف أشياء معا ونتناقش فيها فأصبح الأمر أشبه بمباراة بينج بونج، جمال عبد الحميد مخرج كلاسيكي ملتزم بالنص، سامي هو مؤلف النص وبالتالي يستطيع التحرك فيه بحرية أكبر».