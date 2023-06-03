هالة صدقي: لدينا كوادر فنية مهمة ومواهب تمثيلية مظلومة

قالت الفنانة هالة صدقي إن الجيل الحالي به العديد من المواهب المميزة على مستوى التمثيل، موضحة: «هناك مواهب كثيرة ولكنها مظلومة، فنحن حضرنا أسامة أنور عكاشة عاطف الطيب وغيرهم من العمالقة، ولا أقصد بذلك التقليل من الشباب ولكن الخبرة عليها عامل كبير».

وتابعت هالة صدقي في ندوتها بـ«الوطن»: «للأسف في الوقت الحالي ليس هناك اهتمام بالخبرة بشكل كبير، لدينا كوادر فنية مهمة ولكنها قليلة، لدينا ممثلين على مستوى عالي ولكنهم قلائل بالإضافة إلى كتاب يعدون على الأصابع».

هالة صدقي: المسرح هو ثقافة المواطن.. ويحتاج إلى اهتمام أكبر

كما لفتت هالة صدقي إلى ضرورة الاهتمام بالمسرح، «المسرح هو ثقافة المواطن ونحن في حاجة إلى الاهتمام بالمسرح بشكل أكبر، المسرح يعتمد إبهار ولذلك في حاجة إلى تكلفة عالية، وفكرة جيدة سوف يحصل على إقبال كبير».

كما عبرت عن اشتياقها للمسرح ورغبتها في العودة إليه مرة أخرى في حال توافر نص مناسب لها، قائلة: «أتمنى العودة إلى خشبة المسرح، وأظن أني كنت جيدة في المسرح فعندما تقول ممثلة عملاقة بحجم سهير البابلي إن هالة صدقي، والكاتب الكبير موسى صبري يقول إني من أهم ممثلات المسرح».