خصومات 40% على إصدارات «القومي للترجمة» ضمن أسبوع اللغة الروسية

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تفاصيل الاحتفال بيوم اللغة الروسية، الذي يشمل فعاليات متنوعة يقدمها المركز خلال الأسبوع المقبل، كاشفا عن خصومات 40% على جميع الإصدارات المترجمة من وإلى الروسية.

تكريم المترجم أنور إبراهيم

وضمن الفعاليات يقدم المركز مائدة مستديرة بعنوان «الترجمة جسر الثقافة بين النيل والفولجا» بحضور المترجم الكبير أنور إبراهيم، الذي يكرمه المركز القومي للترجمة بالتزامن مع صدور أحدث أعماله «سنوات القرب من دوستويفسكي»، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً بقاعة طه حسين.

مناقشة كتاب «مدرسة الحمقى»

يقدم المركز ندوة لمناقشة كتاب «مدرسة الحمقى» الصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة بحضور مترجم الكتاب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، بالتعاون مع معهد موسكو للترجمة، وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

توقيع الطبعة الروسية من رواية «الطوق والإسورة»

يقدم المركز حفل توقيع الطبعة الروسية من رواية «الطوق والإسورة» للكاتب الكبير يحيى الطاهر عبد الله، بحضور المترجم وليد طلبة، في تمام الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء المقبل.

يعقب ذلك حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب «سنوات القرب من دوستويفسكي»، بحضور المترجم أنور إبراهيم، وذلك في تمام الخامسة مساءً بمنفذ البيع.

ويقدم المركز خلال الأسبوع المقبل خصومات 40% على جميع الإصدارات المترجمة من وإلى الروسية، كما يقدم هدايا مجانية لجميع الزائرين في منفذ البيع، وبالتزامن مع الاحتفال يقدم المركز فعاليات إلكترونية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعريف بجميع الإصدارات التي قدمها المركز من وإلى الروسية.