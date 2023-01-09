المركز القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة «فؤاد حداد»

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نتائج مسابقة «القاهرة بعيون مبدعيها»، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي وخصصت لترجمة قصيدة «ماورد وجنة»، من اللغة العربية إلى كل لغات العالم.

وكان المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة «القاهرة بعيون مبدعيها»، في أكتوبر الماضي وخصصت لترجمة قصيدة «ماورد وجنة»، من اللغة العربية إلى كل لغات العالم، ضمن احتفالات وزارة الثقافة باختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022 واحتفالًا بذكرى مولد الشاعر الكبير فؤاد حداد، أعلن حينها

وفي تصريح صحفي للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، أشارت إلى أن المسابقة استهدفت تشجيع الشباب على خوض تجربة الترجمة في مجال الشعر من اللغة العربية إلى اللغات الاخرى وإثراء هذا الحقل.

وقام المركز القومي للترجمة بالإعلان عن المسابقة وطلب من الراغبين في المشاركة التواصل عبر البريد الالكتروني، وبلغ عدد الراغبين في الحصول على نسخة من القصيدة لترجمتها 86 متسابقًا، ووصل عدد الترجمات المشاركة إلى 13 ترجمة عن ست لغات بنهاية فترة التقديم في 30 نوفمبر 2022 عن اللغات التالية «الانجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الايطالية، التركية والعبرية».

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: «الدكتورة ندى حجازي مدرس بقسم اللغة الانجليزية بكلية الالسن جامعة عين شمس، الدكتورة دعاء صلاح محمد مدرس بقسم اللغة الاسبانية وآدابها بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر، يمينة ليلى موساوي حاصلة على الدكتوراه في علم اللغة الحديث -الجزائر، عمر عبد الوهاب سلامة مدرس مساعد بقسم اللغات السامية بكلية الألسن بجامعة عين شمس».

وتعد المسابقة هي الأولى من نوعها وتهدف إلى اكتشاف مواهب شباب المترجمين في ترجمة الشعر إلى اللغات الأجنبية.