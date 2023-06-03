المشدد 3 سنوات لشخصين لإدانتهما بتجارة المخدرات في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، شخصين لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1777 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 252 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة «الميثامفيتامين» وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وكانت غرفة عمليات شرطة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الميثامفيتامين، واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت بحكمها المُتقدم.