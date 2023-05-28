جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة عاطل في بولاق الدكرور

لقي عاطل مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من الهيروين، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بولاق الدكرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور، بوصول عاطل 30 سنة جثة هامدة، بسبب جرعة زائدة من مخدر الهيروين، على الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أيمن السكوري معاون أول مباحث القسم والقوة المرافقة له.

فحص رجال المباحث للموقع

وبالانتقال والفحص، تبين وجود أثار حقن بالذراع والجسم، وبسؤال شقيقه «تاجر» 50 سنة، أفاد بأن المتوفى مدمن مخدرات من 10 سنوات، وأنه دخل مصحة خاصة لعلاج الإدمان، وخرج منذ أسبوع وتعاطى جرعة زائدة من المخدرات أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان للمشرحة

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بولاق الدكرور ، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد احمد مندور معاون مباحث القسم الى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن