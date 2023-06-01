حبس عاطل بتهمة ترويج المواد المخدرة في القليوبية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويجه المواد المخدرة على عملائه بدائرة المركز، وكلفت بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر بمحافظة، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل، 38 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيدرو والأيس، وسلاح ناري «طبنجة»، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

التحفظ على المضبوطات

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.