عاجل.. بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

أصبح فريق بيراميدز مهدد بإيقاف قيد لاعبيه لثلاث فترات متتالية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب رمضان صبحي، لاعب الفريق، خاصة أن الفريق السماوي لم يسدد قيمة فوائد انضمام اللاعب له لصالح فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي لعب له «صبحي» من قبل.

أزمة جديدة تواجه بيراميدز

ووفقا لما ذكره خبير اللوائح والقوانين في كرة القدم، عامر العمايرة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقرار من غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا بتاريخ 4 ديسمبر 2022 بيراميدز بسبب رمضان صبحي مهدد بحظر تسجيل لاعبين لـ3 فترات متتالية لحين سداد كامل المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي».

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