مفاجأة.. شوبير يكشف تدخل وسطاء لإعادة رمضان صبحي إلى الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن مصير رمضان صبحي جناح بيراميدز، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق السماوي، بعد الفشل في تحقيق أي بطولات أو إنجازات على المستويين الفردي والجماعي، الأمر الذي جعله يبحث عن ناد يحقق من خلاله «طموحاته».

وكشف «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، أن عودة رمضان صبحي للأهلي في الفترة المقبلة شبه مستحيلة، رغم وجود بعض الوسطاء، في محاولات لاستعادة العلاقات بين اللاعب وإدارة النادي إلى طبيعتها من جديد، بعد رحيله إلى صفوف بيراميدز الذي يعد أحد المنافسين المباشرين للمارد الأحمر، الأمر الذي جعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يؤكد في آخر ظهور إعلامي، إغلاق باب القلعة الحمراء أمام كل من رحل بمحض إرادته.