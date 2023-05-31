خطاب عاجل من فيفا للأهلي قبل نهائي أفريقيا أمام الوداد.. وهذه تفاصيله

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يطالبه فيه بإجراء فحوصات طبية شاملة على جميع لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني، بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، واحتمالية مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2023 والتي تقام في السعودية، خلال ديسمبر المقبل.

فحوصات طبية شاملة للاعبين

وقال مصدر مطلع داخل النادي، إن «فيفا» طلب من إدارة الأهلي خضوع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني، لفحوصات شاملة على أعلى مستوى، للاطمئنان والتأكد من سلامة جميع لاعبي الفريق من الناحية الطبية، لاحتمالية مشاركته في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.

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