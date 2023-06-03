مشادة بسبب هاتف محمول تنتهي بجريمة قتل داخل مطعم في القاهرة الجديدة

اعترف المتهمان بقتل عامل في مطعم بالتجمع الخامس، بتفاصيل جريمتهما أمام النيابة العامة، وزعما أن الجريمة حدثت بسبب اختفاء هاتف محمول خاص بأحد المتهمين، وعندما اتهم أحدهما للمجني عليه، بأنه سبب اختفاء الهاتف، حدثت بينهما مشادة كلامية، وانضم صديق المتهم إليه، واعتديا بالضرب على المجني عليه، بقطعة حديد على رأسه، فسقط على الأرض، مات إثر إصابته داخل المستشفى.

مشاجر بسبب تليفون

وأضاف المتهمان، في تحقيقات النيابة التي نسبت إليهما تهمة القتل العمد، وقررت حبسهما، أنهما لم يقصدا قتل المجني عليه، بل حاولا تأديبه ظنًا منهما أنه أخفى هاتف أحدهما بقصد المزاح، لكن الأمر سرعان ما تطور إلى مشاجرة بالأيدي، وغيرها من الأدوات في المطعم، وانتهى المطاف بضربة قاتلة من قطعة حديد هوت على رأس الضحية.

معاينة مسرح الجريمة

عاينت النيابة العامة مسرح الجريمة، وعثر على أثار دماء المجني عليه، وتحفظت النيابة على أداة الجريمة، وأرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، بعد أن واجهتهما النيابة بتحريات المباحث.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة، في بيان صادر عنها موخرًا، أنه جرى ضبط شخصين لتعديهما على آخر، مما أدى لوفاته بالقاهرة، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع شقيقه مقيم بمحافظة الفيوم، وقرر بأنه حال تواجد شقيقه بأحد المطاعم بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهما عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته المشار إليها، واتهمهما بإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهما بأنه حال تواجدهما بمكان البلاغ، فوجئ بإختفاء هاتفه المحمول أثناء وقوف المصاب بجانبه، وبسؤاله عنه حدثت بينهما المشاجرة، وفي وقت لاحق ورد من المستشفى إخطارا بوفاة المجني عليه متأثرا بإصابته المنوه عنها.

عقوبة القتل العمد

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن عقوبة المتهمين بقتل شاب في مطعم بالتجمع الأول، وفق ما انتهت إليه النيابة العامة، من أدلة أقامتها على المتهمين، وفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا.