المؤبد لشاب قتل شخصا وأصاب شقيقه بسبب خصومة ثأرية في أسيوط

عاقبت الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات أسيوط، شابًا بالسجن المؤبد لقتله شخصًا وإصابة شقيقه على خلفية خصومة ثأرية بينهم بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد، وعثمان عبدالحميد.

مركز ساحل سليم

تعود وقائع القضية رقم 6326 لسنة 2021 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بوصول «سالم .م.س» جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي، ووصول شقيقه «الطيب .م.س» مصابا؛ لتلقي العلاج.

خصومة ثأرية

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث ساحل سليم إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد الطيب، والتي ينتمي إليها المجني عليهما، والسلايمة التي ينتمي إليها المتهم «سلمان .أ.م»، وإثر الخصومة عقد المتهم وآخرون من عائلته العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليهما أخذًا بالثأر.

استخدام أسلحة نارية

واستقل المتهم دراجة نارية بصحبة آخرين من عائلته حاملين الأسلحة النارية عاقدين عزمهم على الأخذ بالثار من المجني عليهما «سالم .م.س» وشقيقه «الطيب .م.س» وتربصوا للمجني عليهما، صباح يوم، الواقعة.