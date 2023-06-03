إصابة سيدة بطلق ناري أثناء مرورها بجوار مشاجرة في الدقهلية

أصيبت سيدة بطلق ناري عن طريق الخطأ، في محافظة الدقهلية، بعد أن تصادف مرورها أثناء وقوع مشاجرة بين شخصين بقرية «ديمشلت» التابعة لمركز دكرنس، لخلاف بينهما على مبلغ 700 جنيه، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة سيدة بطلق ناري في الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوصول «همت. ا»، 47 عاما، مصابة بطلق ناري، وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

خروج طلق ناري أثناء مشاجرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى، وبسؤال المصابة قررت، في محضر الشرطة، أنه أثناء مرورها تصادف وقوع مشاجرة بين كلا من «عبدالله. ا»، 32 عاما، و«صبري. ر»، 38 عامًا، خرج طلق ناري من سلاح، أحدهم أدى إلي إصابتها.

تكثيف البحث عن طرفي المشاجرة بقرية ديمشلت

تكثف وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من جهودهم لضبط طرفي الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة فيما بينهما، لخلاف على مبلغ مالي وقدره 700 جنيه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.