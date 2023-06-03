«الوطنية للطوارئ» تحذر من أمطار على الإسماعيلية خلال ساعات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة اليوم السبت من احتمالية تساقط أمطار متفرقة على فترات متباعدة على عدة أنحاء من المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تكاثر السحب في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة إن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسماعيلية، خاصة مناطق من شرق المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وتشمل المناطق في شرق المحافظة مركز ومدينة فايد وقرية سرابيوم وقرية أبو سلطان إلى جانب مركز ومدينة القنطرة شرق علي ثري شرق البحيرات وقرية جلبانة علي الحدود الشرقية مع محافظة شمال سيناء.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار يومين متتالين نشاط للرياح المثيرة للأتربة علي كافة أنحاء المدينة بالتزامن مع حالة الطقس التي ضربت عدد من محافظات وسط استمرار إعلان حالة الطوارئ في كافة المراكز والمدن.

وانخفضت درجة الحرارة على كافة أنحاء المحافظة من 4 إلى 5 درجات مئوية ليسود طقس معتدل الحرارة منذ الصباح الباكر زادت شدته مع وقت الظهيرة فيما وصلت درجات الحرارة 35 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى.