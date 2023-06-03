أمطار على عدد من المحافظات خلال ساعات.. وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار سقوط الأمطار على بعض المحافظات خلال الساعات المقبلة، مع نشاط الرياح، ما يؤكد استمرار حالة الطقس المتقلب، الذي يضرب البلاد خلال الأيام الحالية، مع انخفاض من 4 إلى 5 درجات شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد، واستمرار ارتفاع الحرارة في باقي المحافظات.

أمطار على هذه المناطق خلال طقس اليوم السبت

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون رعدية أحيانا بنسبة 30%، مع نشاط الرياح بسرعة تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة، بمحافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، على أن تكون معتدلة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن حالة الطقس في الصباح الباكر، اليوم السبت، تكون معتدلة، بينما تكون حارة في النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وكشفت أن حالة البحر تشهد ارتفاعا بنسبة تصل إلى 1.75 مترا في البحر المتوسط، وفي البحر الأحمر تصل إلى 1.5 متر، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، تشهد وجود شبورة مائية على الطرق العامة والرئيسية، ونشاط للرياح بداية من غدا الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل.