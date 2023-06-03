درجات الحرارة اليوم.. بداية الانخفاض يصاحبه سقوط أمطار

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، التي من المتوقع انخفاضها بمعدل 7 درجات.

حالة الطقس اليوم

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى وجود فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.