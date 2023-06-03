مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخران، اليوم السبت، بطلقات نارية إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب وإصابة آخرين في مشاجرة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل شاب وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية في اشتباكات مسلحة بين أبناء عمومة في قرية دنفيق بمركز نقادة، بسبب خلافات عائلية.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مقتل «محمود. ح»، 24 عامًا، وإصابة «أحمد.ق»، 20 عامًا، وشخص آخر، بطلقات نارية إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة في قرية دنفيق بسبب خلافات عائلية، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نقادة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول الطرفين لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.