محسب: الحوار الوطني هدفه الوصول لحلول رغم اختلاف أيديولوجيات الأحزاب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن كل القوى السياسية تدلي برأيها حول مختلف القضايا بالحوار الوطني من أجل الوصول لحل حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أننا لدينا العديد من البيانات والمعلومات المرتبطة حتى نحول الاقتراحات إلى دراسات جدوى صغيرة أو «روشيات» بهدف الخروج من هذه الأزمة.

هدفنا النهوض بمصر واقتصادها

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أن الاختلاف الكبير في أيديولوجية كل الأحزاب كان يشير إلى عدم وجود توافق في بداية الأمر، ولكن كل هذه الأحزاب لها هدف واحد وهو النهوض بجمهورية مصر واقتصادها مع اختفاء الأزمات التي تواجهنا، موضحاً أن التناغم والوطنية والروح الطيبة والاستعداد الكبير ووضوح الروئ التي تضفو على الحوار الوطني أدى إلى توافق كبير للغاية بنسبة تتجاوز 85% وربما 90% حتى هذه اللحظة.

مناهج الأحزاب مختلفة

وتابعت أن مناهج الأحزاب مختلفة ولكنها لها هدف واحد وهو الخروج من الأزمة الاقتصادية بأمان وسلام، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تتباع ما يدور في الحوار الوطني بشكل لحظي، والرئيس عبدالفتاح السيسي قال: «كل التوصيات اللي هتخرج من الحوار الوطني أنا هنفذها أو هخلي الحكومة تقوم بتنفيذها».