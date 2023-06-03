مسئول أممي: اقتراحات عديدة حول الزواج المبكر على طاولة الحوار الوطني

قال الدكتورة هالة يوسف، ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن ظاهرة الزواج المبكر متواجد في مصر، رغم أن قانون الطفل ينص على «الزواج لا يجب إتمامه إلا عند بلوغ البنت والولد سن 18 عام».

وأوضحت أنه رغم تأكيد القانون على ذلك إلا أن الزواج المبكر متواجد في مصر، والممارسات المجتمعية في هذا الشأن مختلفة، لذا كان هناك اقتراحات كثيرة حول مسألة الزواج المبكر في الحوار الوطني، فعلى سبيل المثال هناك قانون لتوثيق الزواج وأخر حول زيادة عمر الزواج عن 18 سنة.

حالات توثيق الزواج

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها عبر القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن قانون توثيق الزواج يدعو إلى عدم توثيق الزواج إلا في حالة إتمام الطرفين 18 سنة.

ولفتت إلى أن الزيادة السكانية بالأساس مشكلة ثقافية، إذ أن ثقافة المجتمع تسمح بالإنجاب الكثير، ولدينا دوافع للإنجاب منها إنجاب الذكور وتكوين ما يعرف بـ«العزوة»، موضحة أن الثقافات الخاطئة المتكونة لدى المواطنين تتغير من خلال المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية والجغرافية.

أهمية الثقافة المجتمعية

أكدت «يوسف» أن الثقافة المجتمعية هامة للغاية، كونها ضمن الأمور المؤثرة في رغبة إنجاب عدد أكبر من الأطفال، لافتة إلى ضرورة رفع الوعي من خلال إعطاء المجتمع بجميع أفراده المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية التي تؤهلهم لأخذ القرار، مثل الأضرار التي تقع على المرأة نتيجة الحمل المتكرر أو التأثير السلبي الواقع على الطفل بسبب عدم تباعد فترات الولادة بينه وبين أخوه الذي يليه.