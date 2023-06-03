«الأرصاد» تكشف موعد بداية الصيف في مصر وانتهاء التقلبات الجوية

تقلبات جوية حادة تشهدها حالة الطقس منذ بداية فصل الربيع 2023، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير وتصل لـ43 مئوية في بعض المناطق، ثم يتبعها انخفاض وأمطار ورياح محملة بأتربة ورمال، لذا يهتم كثيرون بمعرفة موعد بداية الصيف خلال العام الجاري.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن موعد بداية الصيف يفصلنا عنه ما يزيد قليلا عن أسبوعين، حيث يبدأ التحسن والاستقرار في درجات الحرارة وحالة الطقس، إذ أنه من المعروف عن فصل الربيع أنه من الفصول الإنتقالية التي تشهد تقلبات جوية حادة شأن فصل الخريف.

موعد بداية الصيف

وذكرت الأرصاد في بيان سابق، أن موعد بداية فصل الصيف يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، ويستمر حتى 23 سبتمبر المقبل، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان وهذا الوضع يستمر لمدة 3 أشهر.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى و21 للصغرى، والسواحل الشمالية 27 للعظمى و20 للصغرى، وجنوب سيناء 40 درجة للعظمى و27 للصغرى.

فيما تصل الدرجة العظمى لـ38 والصغرى 24 شمال الصعيد، وجنوب الصعيد 43 للعظمى و29 للصغرى.

انخفاض 7 درجات بداية من اليوم

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية من اليوم 7 درجات، حيث يشعر المواطنين بتحسن كامل في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة، ولا يوجد أي آثار للرمال خلال هذا الأسبوع على أن تعاود ارتفاعاتها في نهايته.