وفاة الممثلة الألمانية مارجيت كارستنسن.. قدمت شخصية «ماجدة جوبلز»

غيب الموت، الممثلة الألمانية مارجيت كارستنسن، عن 83 عاما، في مستشفى بالقرب من مدينة هامبورج، بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما أعلنه مدير أعمالها، أمس.

مارجيت كارستنسن، يعرفها الجمهور عن دورها في فيلم «The Bitter Tears of Petra von Kant» للمخرج راينر فيرنر فاسبيندر، وإنتاج عام 1972، وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

ولدت مارجيت كارستينسن في 29 فبراير 1940، وهي ممثلة مسرحية وسينمائية ألمانية، اشتهرت خارج ألمانيا بأدوارها في أعمال المخرج السينمائي راينر فيرنر فاسبيندر، وشهدت مسيرتها المسرحية الوقوف على المسارح في ألمانيا والنمسا، كما تعاونت مع المخرج الأيقوني كريستوف شلينجينسيف، الذي قدمها في شخصية ماجدة جوبلز في فيلم «100 Years of Adolf Hitler».

من هي مارجيت كارستنسن؟

حصلت مارجيت كارستنسن، على العديد من الجوائز في حياتها المهنية، وفي عام 1972 جرى اختيارها من قبل نقابة نقاد السينما الألمانية كأفضل ممثلة لهذا العام، ومن بين الجوائز التي حصلت عليها جائزة الأفلام الألمانية الذهبية لعام 1973 عن فيلم «The Bitter Tears of Petra von Kant»، وجائزة الأفلام البافارية لعام 2002 عن دورها في فيلم «Scherbentanz»، في عام 2019 حصلت على وسام Götz-George-Preis تقديراً لمسيرتها المهنية.