جوني ديب عن مقاطعة هوليوود له: لا أفكر فيها ولست بحاجة إليها

تحدث النجم الأمريكي جوني ديب عن وضعه الحالي في هوليوود، وذلك بعد الأزمة التي تعرض لها بسبب زوجته السابقة آمبر هيرد، حيث سئل «ديب» خلال المؤتمر الخاص بفيلم «Jeanne du Barry» عما إذا كان «لا يزال يشعر بمقاطعة هوليوود»، وهو تصريح أدلى به في مقابلة في عام 2021 بعد وقت قصير من ظهور مزاعم «هيرد» ضده وتم استبعاده من سلسلة أفلام «Fantastic Beasts».

وأجاب جوني ديب خلال المؤتمر: «بالطبع.. عندما يُطلب منك الاستقالة من فيلم تقوم به بسبب شيء ما هو مجرد مجموعة من أحرف العلة والحروف الساكنة تطفو في الهواء»، متابعا: «ولكن هل أشعر أنني مُقاطع الآن؟ لا إطلاقا.. لا أشعر بالمقاطعة لأنني لا أفكر في هوليوود، لا أشعر بالحاجة إلى هوليوود فهي تعيش وقتا غريبا ومضحكا حيث الجميع يحب أن يكون على طبيعته ولكنهم لا يستطيعون ذلك لأن عليك أن تعيش وتتصرف بحسب الشخص الذي أمامك.. من يريد أن يحيا هذه الحياة أتمنى له التوفيق.. أنا لا أستطيع»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جوني ديب عن أزمته مع زوجته السابقة: ما قرأته هو خيال مكتوب بشكل مخيف

وأضاف: «الغالبية قرأوا ما نشر على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، ولكن فيما يتعلق بي وبحياتي فإن غالبية ما قرأته هو خيال مكتوب بشكل مخيف».

كما اعترض الممثل على وصف ظهوره في الفيلم الفرنسي الجديد على أنه «عودة» إلى التمثيل، موضحا: «ما زلت أتساءل عن كلمة عودة، إنهم يستخدمونها كنوع من العبارات المشهورة، كان لدي حوالي 17 عودة بالمناسبة، لأنني لم أذهب إلى أي مكان، ربما توقف الناس عن الاتصال لا أعرف سبب خوفهم في ذلك الوقت ولكني كنت متواجدا».