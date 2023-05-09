تأجيل تكريم نيكول كيدمان بسبب إضراب الكُتاب في هوليوود

أكد معهد الفيلم الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تأجيل حفل تكريم النجمة نيكول كيدمان بجائزة إنجاز العمر في نسختها الـ49، وذلك بسبب إضراب هوليوود المستمر، والتي كان من المقرر أن تحصل عليها يوم 10 يونيو المقبل، في حفل تكريم بمسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس.

جائزة «إنجاز العمر»

وقال المعهد في بيان: «منذ ما يقرب من نصف قرن، جمعت جائزة إنجاز العمر لمعهد الفيلم الأمريكي الفنانين والجماهير للاحتفال بالتميز في الشكل الفني، بسبب الانقسام في مجتمعنا في هذا الوقت، قررت إدارة معهد الفيلم الأمريكي تأجيل حدث هذا العام بهدف توفير بيئة احتفالية تليق بالمتلقي»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبوتر».

معهد الفيلم الأمريكي لم يحدد موعد جديد للتكريم

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد جديد للحفل، حيث يتوقع البعض أن يستمر الإضراب لأسابيع وربما شهور، حيث استمر إضراب الكتاب الأخير الذي بدأ عام 2007 لمدة 100 يوم، وأثر الإضراب الحالي بالفعل على إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية وأدى إلى عدد من الإلغاءات والتأجيلات وإعادة التنسيق للأحداث الحية خلال موسم الأحداث المزدحم.

وبمجرد عودة الحدث إلى التقويم وتلقي نيكول كيدمان التكريم، ستنضم إلى قائمة طويلة من الفائزين بجائزة إنجاز العمر، تضم مارتن سكورسيزي، وستيفن سبيلبرج، وهاريسون فورد ، وباربرا سترايسند، وتوم هانكس، وميريل ستريب، وآل باتشينو، ومورجان فريمان، وجين فوندا، وستيف مارت، وديان كيتون، وجورج كلوني، ودينزل واشنط، وجولي أندروز.