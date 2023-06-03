مدبولي: انتهينا من مشروع نفق 45 وأصبح جاهزا للافتتاح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تمّ الانتهاء من مشروع نفق 45، الذي صار جاهزا للافتتاح، والمواطنين أصبحوا يستفيدوا منه خاصة في منطقة كوبري المشاه، متابعًا أنَّه تفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به، وهذه كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بعدم الاكتفاء فقط بتنفيذ المتحف ولكن يجب أن يصحبه تطوير المنقطة المحيطة بالكامل.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته أثناء مؤتمر صحفي بالإسكندرية، إن عملية تطوير المنطقة المحيطة بالكامل «شارع فؤاد» ستتمّ خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أنه على نهاية شهر يونيو سيتمّ الانتهاء من كل أعمال التطوير في المتحف سالف الذكر.

وتابع أنَّه تفقد التطوير الحادث في ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مواني كضخمة فضلا عن مد الأرصفة في كل الموانئ وإنشاء شبكة مواني جديدة يهدف جعلها مركز لوجيستي في البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية هو الأكبر وتتجاوز فيه حجم تجارة مصر سواء الصادرات او الواردات 60% من التجارة الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن ميناء المكس سيكون رابط بين ميناء الإسكندرية والدخيلة بحيث يكون لدينا 3 ومواني لتكون منظومة متكاملة من أكبر الموانئ على مستوى حوض البحر المتوسط.