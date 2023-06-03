شرق بورسعيد الصناعية تستقبل وفد اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا

عقد وفد اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا «AAAM» اجتماعهم الدوري في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، وممثلي أبرز مصنعي السيارات ومكوناتها على مستوى العالم، وذلك برئاسة مايك وايتفيلد، رئيس الاتحاد استشاري الشئون السياسية والعلاقات الخارجية بمجموعة نيسان، ومارتينا بيني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمجموعة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.

وزير الجارة والصناعة: كل الدعم لصناعة السيارات

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تولي اهتماما بدعم القطاع خاصة بعدما أطلقت استراتيجية الدولة المصرية لصناعات السيارات وكذلك الحوافز الاستثمارية لتشجيع توطين هذه الصناعة والصناعات المغذية والمكملة لها.

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025، حيث المقومات والموقع الفريد، خاصة مع تكامل المنطقة الصناعية مع ميناء شرق بورسعيد وسهولة النفاذ للأسواق المجاورة، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، مع تزايد حجم الطلب على هذا القطاع خلال السنوات المقبلة في السوق المحلي والإفريقي.

وصرح المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، بأن الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.

وأضاف كريم سعد إلى التطلع لدعم قطاع السيارات سعيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التطوير الاستراتيجي وتعزيز الشراكات على الساحتين المحلية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية ونائب رئيس اتحاد AAAM عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات في مصر، وأن منطقة شرق بورسعيد الصناعية تبذل الجهود لجذب أكبر عدد ممكن من العلامات التجارية الرائدة من مصنعي السيارات حول العالم للمساهمة في مجمع مشترك لصناعة السيارات، حيث تتطلع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد إلى إنشاء منطقة متخصصة تتشارك في نفس خطوات التصنيع (East Port Said Automotive Zone – EPAZ).

وعقب الاجتماع تفقد الحضور ميناء شرق بورسعيد للتعرف على مقوماته، الذي تم تصنيفه مؤخراً ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث الكفاءة وفق تقرير البنك الدولي، كما تفقد الوفد رصيف الحاويات الذي تديره شركة قناة السويس للحاويات، ومحطة قناة السويس لتداول السيارات RORO التي يديرها تحالف دولي يضم كلًا من تويوتا تسوشو وإن واي كيه وبولوريه لوجيستيكس.

وزار الوفد موقع الإنشاءات الخاصة بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محلياً ومن ثم توطين الصناعة، حيث كان في استقبال الوفد المهندس أحمد المفتي المدير العام لشركة NERIC مؤكداً أن الشركة لديها خطط طموحة لبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن شركة NERIC قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتوم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجاري التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.