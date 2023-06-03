مدبولي: حققنا مشروعات خلال 4 سنوات كانت ستستغرق 15 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الإنجازات التي شهدها اليوم في الإسكندرية، نفتخر جميعا أنها تحققت في 3 أو 4 سنوات فقط، فتلك المشروعات بالمقاييس الطبيعية كان من الممكن أن تستغرق من 10 إلى 15 عامًا، «بس عملنا جهود جبارة عشان نعوض الفترة اللي ما انطلقتش فيها مصر في هذه النوعية من المشروعات، وكل هذه المشروعات النهارده بتوفر فرص عمل وفرص تجارية بينية، وتعظيم لقدرات مصر، عشان تبقى مركز إقليمي على مستوى العالم في تجارة الترانزيت».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، «زي ما حضراتكم شايفين حجم الصادرات نقدر نقول إننا نصدر بكميات أكبر في هذه النوعية من المواني، وده جزء من الأجزاء المهمة جدا إن يبقى عندنا أكبر الشركات العالمية تبقى موجودة معانا وهي اللي بتدير وتشغل كل هذه النوعية من البنية الأساسية الضخمة اللي احنا بنعملها».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «الموضوع مش تحدي فقط إننا نعمل البنية الأساسية ولكن نضمن إنها تفضل شغالة ومصانة على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات العالمية عشان كده أهمية وجود شركات عالمية تشتغل معانا إنها تبقى موجودة تضمن لنا التشغيل الكفء والكامل لهذه المحطات والأهم إننا نتعلم ونكتسب خبرات منهم وده أعتقد هو التوجه اللي النهارده الحمد لله بنتحرك فيه وإن شاء الله الفترة القادمة يبقى فيه المزيد من الأرصفة والمواني المصرية تبقى بهذا الشكل».