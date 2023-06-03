عضو «صحة الشيوخ»: تقدمت بطلب لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة

قال الدكتور ناصف الحفناوي عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اتحاد أمل صيادلة مصر على بعد خطوة مهمة لرفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة حتى تستعيد النقابة دورها في الدفاع عن حقوق الصيادلة وحل الأزمات والمشكلات التي يعانون منها، وكذلك مشكلات وسوق الدواء.

300 ألف صيدلي يستحقون الدفاع عن حقوقهم

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر، أنهم في مجلس الشيوخ يناقشون يوميا شيئا يخص الصيادلة والأدوية المغشوشة وتصدير الدواء ومشكلات المواد الخام، مؤكدا أن هناك 300 ألف صيدلي يستحقون الدفاع والحديث عن حقوقهم من خلال مجلس نقابة منتخب.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب لرفع الحراسة القضائية عن النقابة لرئيس المجلس، ومن المنتطر أن تتم مناقشته في جلسة مجلس الشيوخ.