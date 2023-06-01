«هيئة الدواء» تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس: تسبب شيخوخة الجلد

حذّرت هيئة الدواء المصرية المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، تزامنا مع فصل الصيف، ونصحت هيئة الدواء في منشور توعوي، أصدرته قبل قليل، المواطنين باستخدام واقي الشمس قبل نصف ساعة من التعرض لأشعة الشمس، كما يجب أن يتم تكرار وضع واقي الشمس كل ساعتين، بالإضافة الى أهمية أن يكون عامل الحماية spf في المستحضر المستخدم 15 أو أكثر حسب طبيعة الجلد.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على رفع التوعية الصحية لديهم والالتزام باتباع السلوكيات الصحية الآمنة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

%75 من شيخوخة الجلد تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب جامعة المنيا، إن 75% من شيخوخة الجلد تحدث نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس، لافتًا إلى أن التعرض لأشعة الشمس نتيجة العمل أو ممارسة الرياضة يشكل خطورة على الجلد بشكل كبير: «لابد من وضع واقي للشمي خلال فصل الصيف، وأي واقي للشمس مكتوب عليه فوق الـ50 يصلح للبشرة الجافة والوقاية من أضرار الشمس».

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية فى تصريحات صحفية: «يمكن بعد وضع واقي الشمس التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة وتجديد وضع واقي الشمس كل ساعتين، مشيرا إلى أهمية تحديد نوع البشرة الخاصة بالجلد سواء جافة أو دهنية أو مختلطة لتحديد أنواع الكريمات خاصة المرطبات لتفادي أي أضرار يمكن أن تحدث نتيجة لعدم معرفة نوع البشرة».

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين التواصل معها من خلال الخط الساخن لها، أو من خلال موقعها الرسمي لمعرفة المستحضرات الطبية والتجميلية الأصلية وعدم التعرض لآثار جانبية ضارة.