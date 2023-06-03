هل يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة الأسبوع الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

ارتفاع في درجات الحرارة شهدته جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام القليلة الماضية، صاحبه نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما جعل الكثير من المواطنين يترقبون قدوم عاصفة ترابية، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إمكانية نشاط تلك الرياح على مدار الأسبوع الجاري من عدمه.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

خريطة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل إلى خريطة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار الأسبوع الحالي، إذ يشهد غدا الأحد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويستمر نشاط الرياح على تلك المناطق يوم الإثنين أيضا.

وبالنسبة لنشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء، فتتأثر مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة ليومي الخميس والجمعة يستمر نشاط تلك الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

هل يشهد الأسبوع الجاري سقوط أمطار؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد عدد من المناطق المختلفة غدا الأحد، سقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها إلى 20% تقريبا، وتتمثل تلك المناطق في السواحل الشرقية وخليج السويس وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة، على أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء خلال الأسبوع الجاري.