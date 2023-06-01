رياح الخماسين.. تفاصيل عاصفة ترابية تضرب محافظات مصر اليوم وغدا

ضربت رياح الخماسين اليوم الخميس كل محافظات مصر، متسببة في عاصفة ترابية تسببت في حجب الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات فضلًا عن إغلاق بعض الموانئ وتوقف حركة الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، حيث تشهد جميع المحافظات نشاط رياح مثير للرمال والأتربة والأجواء المغبرة فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة نحو 7 درجات في أقل من نصف ساعة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رياح الخماسين وموعد انتهائها، ومتى تبدأ وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تكون رياح الخماسين في مصر؟

وفيما يخص سؤال المواطنين حول متى تكون رياح الخماسين في مصر؟ فإنّها تحدث بعد نحو 50 يومًا من بدء فصل الربيع رسميًا، وهي عبارة عن رياح جنوبية شرقية فصلية جافة تكون حارة، حيث إنّها تأتي من الصحراء الكبرى، وتكون محملة بآلاف الأطنان من الرمال، وتستمر لفترة تتراوح بين يوم أو اثنين.

لماذا سميت رياح الخماسين بهذا الاسم؟

وسميت رياح الخماسين بهذا الاسم بسبب موعدها الذي يكون بعد بداية فصل الربيع بـ50 يومًا، حيث تصل سرعتها إلى نحو 140 كيلومترًا في بعض الأحيان، كما أنّها تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن تسببها في رفع درجات الحرارة بصورة كبيرة.

أين تهب رياح الخماسين؟

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، التي أوضحت أين تهب رياح الخماسين، فإنّها ضربت كافة الأرجاء اليوم كما أنّها تستمر غدًا الجمعة على هذه المناطق:

القاهرة الكبرى.. نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها نحو 40 كيلومترًا في الساعة. محافظات الوجه البحري.. نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها نحو 40 كيلومترًا في الساعة. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.. نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها نحو 40 كيلومترًا في الساعة. محافظات شمال الصعيد.. نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتبلغ سرعتها نحو 34 كيلومترًا في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

على جانب آخر، تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على فترات متقطعة غدًا بالتزامن مع رياح الخماسين، التي تسقط على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وخليج السويس.