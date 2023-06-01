السعودية تفعل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج للتوعية بطواف القدوم

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمملكة العربية السعودية، تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج، والمعنى بتقديم خدمة التطويف والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن بطواف القدوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

برنامج التطويف المركزي لموسم الحج للتوعية بطواف القدوم

من جانبه قال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، لقناة «الإخبارية السعودية»، اليوم الخميس، إن برنامج التطويف المركزي لموسم الحج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن بطواف القدوم ومساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة.

وأضاف مدير عام شؤون التطويف والمطوفين: «برنامج التطويف المركزى لموسم الحج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن وتوعيتهم بطواف القدوم، واستقبال قاصدي المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة المشرفة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم».

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، ممثلة في فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة، قد نفذت التجربة الافتراضية للاستعداد المسبق وتفويج الحجاج من المنافذ الجوية والبحرية، إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بتوجيه من وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، وإشراف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، وفق بيان لوزارة الحج.

وشملت التجربة الافتراضية، محاكاة استقبال خمس رحلات جوية ورحلة بحرية، بواقع 500 حاج لكل رحلة، تشارك في نقلهم 50 حافلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فضلا عن تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج للتوعية بطواف القدوم.

السعودية تعلن جاهزية قطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة

فيما أعلنت الخطوط الحديدية السعودية «سار»، عن جاهزية قطار «الحرمين السريع» وقطار «المشاعر المقدسة» لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بكل سهولة ويسر.

وأضافت الخطوط الحديدية السعودية في بيان: «تم تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة».