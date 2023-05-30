السعودية تحذّر: تأشيرة الزيارة لا تبيح أداء مناسك الحج.. وعقوبات للمخالفين

أوضحت السلطات السعودية، ممثلة في وزارة الحج والعمرة، أنّ الراغبين في أداء الحج 1444 هجرية من خارج المملكة العربية السعودية، يمكنهم أداء الركن الخامس من الإسلام عبر تأشيرة الحج فقط، مؤكدة أنّ تأشيرة الزيارة لا تبيح أداء مناسك الحج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنّ الحصول على تأشيرة الحج لأداء المناسك للقادمين من الدول الإسلامية، يتم عن طريق مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل الحجاج في تلك الدول، مشددة على أنّ تأشيرة الزيارة لا تبيح أداء مناسك الحج وتعرض صاحبها للعقوبات.

تأشيرة الزيارة وأداء مناسك الحج

وأضافت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنّ منصة نسك حج تبيح للحجاج القادمين من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا الحجز لأداء مناسك الحج، وغير مسموح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور وغيرها أداء مناسك الحج.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على أنّ الراغبين في أداء حج هذا العام من خارج المملكة، يمكنهم القدوم فقط عبر تأشيرة الحج، الصادرة قبل الوصول إلى المملكة، وهناك عقوبات لمن يتم ضبطهم دون تأشيرة الحج، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، اولحبس لمدة 6 أشهر.

عقوبات المخالفين لضوابط الحج

وحال كان المخالف لضوابط الحج من المقيمين في المملكة، يتم ترحيله ومنعه من دخول البلاد، فضلا عن تشويه سمعة المخالفين في وسائل الإعلام.

وبدأت المملكة العربية السعودية، استقبال الوافدين لأداء مناسك الحج بدءا من 21 مايو الجاري، والموافق الأول من شهر ذي القعدة، موضحة أنّ الرابع من شهر ذي الحجة سيكون آخر موعد للرحلات التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك.