72 وظيفة مطلوبة في السعودية.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم

تبحث شريحة كبيرة من الخرجين الجدد وكذلك أصحاب الحرف عن فرص السفر للعمل في الخارج، وهو ما رصده موقع «فرصنا»، المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال عددًا من الوظائف للعمل في المملكة العربية السعودية، والتي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة مدير قسم «إي ار بي»

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 33 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 6000 - 8000 ريال سعودي.

وظيفة مدير البنية الاساسية بقسم الحاسبات والمعلومات

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم لـ الوظيفة: المقطم - القاهرة

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف .

سنوات الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 34 سنة .

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 6000 - 8000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس كهرباء مصاعد

اسم الشركة: EmaxIT .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس الكترونيات مصاعد

اسم الشركة: EmaxIT .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فنى كهربائى مصاعد

اسم الشركة: EmaxIT .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة .

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مبيعات مصاعد

اسم الشركة: EmaxIT .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مدير مبيعات وتسويق ERP

اسم الشركة: EmaxIT .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 6-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات .

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 5-‎8 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس ديكور / معماري

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة .

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 35 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس الكترونيات

اسم الشركة: الشركة العالمية للنظم والتصميم والمقاولات المحدودة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة .

الجنس المطلوب: لا يشترط .

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي .

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سائق نقل ثقيل

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة .

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 ريال سعودي.

الحوافز الاضافية: 1800- 2500 ريال سعودي.

وظيفة مشرف ورشة ميكانيكا سيارات

اسم الشركة: شركة شنب للخدمات اللوجستية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مشاريع

اسم الشركة: لوجيكس ستون.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية .

العمالة المطلوبة: 15.

سنوات الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا .

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مشرف انتاج

اسم الشركة: Confidential .

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط .

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسؤول أول حسابات عامة

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 ريال سعودي.

وظيفة مدير فرع

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 4-‎8 سنوات خبرة .

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد .

السن المطلوب: 35 - 40 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سائق ومندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: رواج اتش سي أم.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 31 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.