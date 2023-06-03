خلال الامتحانات.. عميد أصول الدين بأسيوط يوزع على طلاب تمر ومياه لمواجهة الحرارة

ضرب الدكتور عبدالمحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، مثلًا في الأبوة والرحمة، وزع بلح وتمر ومياه معدنية على الطلاب أثناء امتحانات نهاية العام لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

إعجاب المواطنين والإشادة بدور عميد الكلية

ونالت صور عميد كلية أصول الدين والدعوة إعجاب الكثير من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت بشكل واسع بين المواطنين، مشيدين بالعمل الذي قام به عميد الكلية للتخفيف علي أبناءه الطلاب والرحمة بهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية التي تشهدها محافظات الصعيد وخصوصًا محافظة أسيوط.

تخفيف الحرارة على الطلاب

وقال الدكتور عبدالمحسن وهبة، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط، إنه مع بداية أول أيام أمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي ظل ارتفاع دراجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة، ومدى علاقتي الأبوية بالطلاب قمت بتوزيع زجاجات المياه المعدنية والتمور لتلطيف الأجواء وكسر حدة الحرارة، وتهيئة جو تسوده المودة والمحبة، وبيان مدى حرص الكلية على راحتهم، حتى يُقْبِلوا على الامتحانات بنفس هادئة ومطمئنة، وشددت خلال جولتي لمتابعة الامتحانات علي ضرورة، تواجد أستاذ المادة خلال فترة انعقاد الامتحانات والالتزام بتعليمات الجامعة الواردة في هذا الشأن، لحسن سير العملية الامتحانية.