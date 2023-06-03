علامة تعرضك لدفع غرامة عند ظهورها بعداد الكهرباء مسبق الدفع.. تجنبها

اتجه العديد من المواطنين إلى إلغاء عدادات الكهرباء التقليدية، واستبدالها بعداد الكهرباء مسبق الدفع، الذي يجرى شحنه بكارت العداد، ما يجعلهم يهتمون بسلامته لتجنب التعرض لدفع غرامات مالية، نتيجة لاستعماله الخاطئ، وهناك علامات يدل ظهورها بعداد الكهرباء على حدوث خطأ يستوجب دفع غرامة، لذلك يجب تجنبها.

علامة تعرضك لدفع غرامة مالية عند ظهورها في العداد

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على توعية المواطنين عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، بكيفية استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل صحيح، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية ودفع غرامة مالية.

وأوضح الجهاز أن هناك علامة يجب ملاحظتها في عداد الكهرباء، يؤدي ظهورها إلى تسجيل غرامة مالية على المواطن، إذ أن إضاءة اللمبة الموجودة في العداد يشير إلى أن هناك تلاعب به، الأمر الذي يعرض صاحب العداد لدفع غرامة مالية، ويعرض المستهلك إلى المساءلة القانونية.

متى تضيئ لمبة التلاعب في عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

وهناك عدة أسباب تؤدي إلى إضاءة تلك اللمبة في العداد، والتي يجنب تجنبها مع متابعة تلك اللمبة باستمرار، حتى يتمكن المواطن من حل المشكلة حال ظهورها، وتتمثل في:

- سرقة وصلة من التيار الكهربائي الخاص بالعداد.

- محاولة نقل عداد الكهرباء مسبق الدفع من مكانه إلى آخر، دون الرجوع إلى الشركة.

- عند استبدال الأسلاك الخاصة بالتوصيل دون إبلاغ شركة الكهرباء.